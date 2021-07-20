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"رئاسة الحرمين": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة

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"رئاسة الحرمين": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة "رئاسة الحرمين": جاهزون لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة
إمكانات بشرية وآلية مكتملة وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها بكامل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف الإفاضة في ظل منظومة خدمات متكاملة.


وأوضحت أنه تم التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات.


وأشارت إلى أنه جرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجاج؛ لتحقيق الأهداف، وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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