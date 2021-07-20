أخبار عاجلة

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسالة موجزة من "الربيعة" لأبناء المجتمع: #بدون_يمناك .. لا عدمناك

Print
اختصر نصائح "كورونا"وقال: لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة

رسالة موجزة من

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة موجزة إلى أبناء وبنات المجتمع: "‏لأن كل من حولي حبيب سأمتنع عن المصافحة وأقول لهم ‎#بدون_يمناك.. لاعدمناك".

وقد اختصر "الربيعة" النصائح والتحذيرات، بتلك الكلمات القصيرة عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محذراً أفراد المجتمع من المصافحة المباشرة بين الناس في هذه المناسبة التي تجمع الأقارب والأصحاب من كل مكان؛ ما يجعل الإصابة بفيروس كورونا أمراً حتمياً.

ودعا "الربيعة" الجميع إلى تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك بدون المصافحة، تجنباً للإصابة بالفيروس، ونقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا