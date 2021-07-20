أخبار عاجلة

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل

Print
جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض "كورونا" المؤلمة.. هنا التفاصيل
لم يدرِ بالإصابة إلا عبر المسحة

جرعتا اللقاح تنقذان مواطنًا تسعينيًا من أعراض

جرعتان من لقاح كورونا كانا كفيلتان – بعد عناية الله – بإبعاد أعراض فيروس "كورونا" ما ويصاحبها من آلام ومعاناة عن مواطن تسعيني، بحسب ما أكد نجله على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاعر السعودي، عبدالله ثابت، على حسابه في "تويتر" حاثاً المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاح كان له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - في تعافي والده من الفيروس، وعدم الشعور بأعراضه.

وكتب: "أصيب والدي بكورونا وتخطاها، ولله الحمد، أبي - أمد الله في عمره - على باب التسعين، وأصيب بعد الجرعتين، ولم يشعر بعد مفعولها بأية أعراض، ولولا تفشي العدوى بالعائلة، واختبار المسحة، ما كان ليعرف". مضيفاً: "احرصوا على الجرعتين.. لأنفسكم وذويكم وأحبابكم".

وكانت المملكة من أوائل الدول في تلقيح المواطنين والمقيمين، حيث منحت الأولوية لكبار السن، فاستهدفت في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاماً، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة

وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً أنه تم إعطاء أكثر من (22,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر

أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد

مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم

أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم

جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق

جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق

"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع

"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع

ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة

ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة