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"بر القنفذة" تقدم 150 أضحية لأسر الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة

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لإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين خلال العيد

قدمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة 150 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها، شملت أسر الأيتام والمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مشروع أضحية العيد.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد صالح الزبيدي لـ"سبق" إن المشروع يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية وتم إيصال الأضاحي لمنازل الأسر المستفيدة وفق التدابير والإجراءات الاحترازية عبر وحدة العمل التطوعي، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، سائلًا المولى أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أموالهم وذرياتهم ويخلف عليهم خيرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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