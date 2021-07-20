في عيد الأضحى .. أفضل دعاء للوالدين المتوفين

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في عيد الأضحى وعشر ذي الحجة يكون افضل دعاء للوالدين المتوفين مستجابا بإذن الله، لأن بر الوالدين من أفضل الأشياء التي يقوم بها العبدفي حياته، ويأخذ ثوابها في الدنيا والآخرة.

وأوصى الله بهما في قرآنه الكريم في الكثير من الآيات الكريمة منها قوله تعالى «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

افضل دعاء للوالدين المتوفين في عيد الاضحى

اللهم اغفر لهم مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهم، وسيّئ إصرارهم، وارحمهم رحمةً تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمّنهم بها يوم الفزع عند نشورهم.

دعاء للوالدين المتوفين

ولا يقتصر البر والإحسان إلى الوالدين على حياتهما فقط، بل يستمر حتى بعد وفاتهما، ويأتي دور الأبناء في الدعاء لهما باستمرار، بمختلف الأدعية التي حثتنا عليها السنة النبوية الشريفة للمتوفى، بالإضافة إلى الدعاء الآخر لأن دعاء الابن لأبويه المتوفين يصل إليهما، مصداقا لقول رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

دعاء للوالدين مكتوب

اللهم ارزقهما الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل.

اللهم شفّع فيهما نبينا ومصطفاك، واحشرهما تحت لوائه، واسقهما من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمآ بعدها أبدًا.

اللهم مدّ لهما في قبرهما مد بصرهما، اللهم أنزل على قبرهما الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهما في قبرهما، ونوّر لهما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهمّ أنزلهما منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

بوستات دعاء للوالدين

اللهم ارحمها واغفر لهما وانظر إليهما بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارفع درجاتهما في المهديين، واغفر لنا ولهما يا الله، وأفسح لهم في قبرهما. اللهم أبدلهما دارًا خيرًا من دارهما، وأهلًا خيرًا من أهلهما، وأدخلهما الجنة، وأعذهما من عذاب القبر ومن عذاب النار.

دعاء للوالدين المتوفين

اللهم ارحمهما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قهما عذابك يوم تبعث عبادك.

دعاء للوالد المتوفى

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهمّ آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحينو حسن أولئك رفيقًا.

دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة

أكد علماء الدين أن الدعاء في أي وقت هو أمر مستحب، لكن تحري الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثلما أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون أفضل، ومن أكثر الأيام التي يستحب فيها كثرة الدعاء الجمعة، الذي توجد عنه الكثير من الأحاديث سواء عن النبي أو صحابته الذين يؤكدون فيها أن هذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق عن الله –عز وجل- لذلك يكون من الأفضل الدعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم اختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب، اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم، وعافهِما، واعف عنهما، وأكرم نزلهُما، ووسع مدخلهُما، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقّهِم من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم أبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. دعاء للوالدين اللهم عاملهُم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله، اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا. اللهم إن كانا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهم يارب العالمين، اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب. اللهم ارحم والديّ، واغفر لهم وارض عنهم رضًا تحلّ به عليهم جوامع رضوانك، وتحلّهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.