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وليد سليمان يرد على اعتزاله بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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وليد سليمان يرد على اعتزاله بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وليد سليمان يرد على اعتزاله بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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رد وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وقال وليد سليمان، في تصريحات تلفزيونية :«لا أساس من الصحة لما تردد عن اتخاذي قرار إعتزال لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري»، مضيفًا:«لا أركز مع أنباء اعتزالي، ما أعلمه أنني جددت تعاقدي لمدة عامين».

وأشار :«علينا مسؤولية كبيرة في الفترة الحالية داخل غرفة خلع الملابس لأن الجيل الحالي من اللاعبين لا يعرف الكثير، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار لازالة الضغوط من عليهم، ولكي يعرفوا النظام داخل النادي ويسيرون عليه».

وأشار أن الفور بطولة دوري أبطال افريقيا «التاسعة»، كانت أصعب من البطولة الأخيرة التي فاز بها الفريق على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة.

واضاف :«البطولة التاسعة كانت لها مذاق خاص وستظل عالقة بالأذهان لأنها أمام ، الذي يعد المنافس الأول للنادي الأهلي»،

المصرى اليوم

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