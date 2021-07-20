بعد أزمة حلا شيحة وتامر حسني .. تراجع إيرادات «مش أنا» على شباك التذاكر (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أثارت خلال الأيام الماضية أزمة كبيرة بين صناع فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة، حيث هاجمت حلا انتشار الكليب الذي يجمعها بتامر حسني ويجمع لقطات لها معه من فيلم «مش أنا» لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها.

ليرد الفنان تامر حسني عبر صفحته بموقع «فيسبوك» على هجوم الفنانة حلا شيحة لشرح الأزمة التي صعدتها بين مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، ليدخل على خط الازمة عدد من الفنانين وزوجها الداعية معز مسعود، حيث قررت نقابة المهن التمثيلية بعدم عودتها لممارسة مهنة الفن مرة أخرى بعد الاعتزال بهذه الطريقة.

ليتراجع فيلم «مش أنا» بين مراكز الصدارة بدور العرض السينمائي، بعدما حقق خلال أسبوع عرضه الأول والثاني الصدارة بإيرادات تجاوزت 111 مليون جنيه خلال عروضه في مصر، والدول العربية، حيث يتنافس فيلم «مش أنا» مع عدد من الأفلام التي تحتل مركز دور العرض وهم فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وترصد المصري اليوم ترتيب وإيرادات الفيلم بعد أزمة صناع فيلم «مش أنا».

إيرادات فيلم «مش أنا» أول يوم من الازمة الخميس الماضي

تصدر فيلم «مش أنا» المركز الثالث من شباك التذاكر برصيد .552.686الف جنية، ليتصدر فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز المركز الاول برصيد مليون و727 ألف جنية، ويليه في المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز برصيد مليون و329 جنيه مصري .

ايرادات الافلام الجمعة 16 يوليو

حصل على المركز الأول من شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة الفنان أحمد عز برصيد 2 مليون و064.008 ألف جنية، والمركز الثاني من نصيب فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز برصيد مليون و312 ألف جنية مصري، وجنى المركز الثالث فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني برصيد 860.278 ألف جنيه.

ايرادات الافلام السبت 17 يوليو

تصدر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز على المركز الاول برصيد مليون و260 ألف جنية، والمركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز برصيد 880.119 ألف جنية، والمركز الثالث كان من نصيب فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني برصيد 569.799 ألف جنية مصري .

ايرادات الافلام الأحد 18 يوليو

جنى فيلم «العارف» بطولة أحمد عز المركز الأول برصيد مليون و545 ألف جنية وحصد المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز بمبلغ 986.963 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني برصيد 612.768 ألف جنيه.

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» الذي يلعب دوره الفنان تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة التي تلعب دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويذكر أن فيلم «مش أنا» حقق نجاح كبير فور عرضه بدور العرض السينمائي بمصر والدول العربية، كما أشاد عدد من النقاد بنجاح تامر حسني بفيلم «مش أنا» حيث قال الناقد طارق الشناوي :«تامر حسنى حقق تراكما نوعيا في السينما، وهو تاريخيا المطرب الثانى بعد عبدالحليم الذي استطاع مواصلة مشواره»