أخبار عاجلة

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

البرلمان العربي يدين هجوم بغداد الإرهابي

Print
البرلمان العربي يدين هجوم بغداد الإرهابي البرلمان العربي يدين هجوم بغداد الإرهابي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين ، وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه ، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر في هذه الأيام المباركة واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين وهو أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية ، داعياً أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)