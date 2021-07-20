الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي في بغداد

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أدان مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة لدول العربية التفجير الارهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح المصدر أن هذا التفجير الإرهابي، الذي في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي ان يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للارهاب والسلاح المنفلت غير الخاصع لسيطرة الدولة. واضاف ان هذه الأعمال الخسيسة هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالاعداد للاستحقاق الانتخابي في اكتوبر القادم.

وأكد المصدر مجددا على دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.