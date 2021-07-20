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أول ضحايا عيد الأضحى .. مصرع و إصابة 15 شخص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق

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أول ضحايا عيد الأضحى .. مصرع و إصابة 15 شخص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق أول ضحايا عيد الأضحى .. مصرع و إصابة 15 شخص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق

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لقي 5 أشخاص مصرعهم بمنطقة أطفيح جنوب الجيزة وأصيب 10 أخرون في انقلاب سيارة ميكروباص، اثناء سفرهم لقضاء إجازة عيد الأضحي في أسرهم في الصعيد، تم نقل المصابين إلى المستشفي للعلاج، وجاري أتخاذ الاجراءات القانونية لكشف أسباب الحادث.

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة على بالطريق الصحراوي مساء اليوم الاثنين، انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، بصحبة 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفي.

تسبب الحادث في تعطيل حركة السيارات على طريق الصحراوي الشرقي، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات في الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

كشفت التحريات الأولية، أن انفجار إطار السيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة في نهر الطريق، ووقوع مصابين وضحايا جميعهم من محافظة بني سويف.

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المصرى اليوم

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