الأكثر مبيعًا .. اللاطمأنينة وثلاثية غرناطة

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■ رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

■ ومن هذه الكتب كتاب اللاطمأنينة للكاتب فرناندو بيسوا، لأول مرة خلال عام 1982، إلى أن توالت نسخه الورقية الحديثة فى السنوات التالية وحتى عام 2016، من ترجمة المهدى أخريف عن المركز الثقافى العربى. سيرة ذاتية للكاتب فرناندو بيسوا، من خلال نصوص نثرية تحمل الكثير من معانِ الخوف والتشتت والحنين والتناقضات التى وجدها الشاعر البرتغالى فى نفسه وتجاه أقرب الأشياء إليه والتى يأتى أبرزها ممثلًا فى ممارسة فعل الكتابة نفسه.

غلاف الكتاب

■ أيضا مازالت رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، تحتل الصدارة منذ صدورها لأول مرة منذ 27 عامًا وحتى يومنا هذا، حيث تأتى أحدث نسخها الورقية فى عام 2009 عن دار الشروق- مصر. أحداث الثلاثية تبدأ فى عام 1491، عقب سقوط مدينة «غرناطة»، حيث إنها تحتوى على ثلاث روايات متتالية والتى تحمل الأسماء التالية «غرناطة ومريمة والرحيل» حكايات تأخذ القارئ لقلب المعاناة التى عاشها العرب فى الأندلس «إسبانيا» وإلى ما آلت إليه الأوضاع.

■ أما كتاب «ظل الريح» للكاتب كارلوس زافون، فقد صدرت الطبعة الأولى منه خلال عام 2001، ومن ثم توالت إصداراته الورقية الحديثة حتى عام 2016، من ترجمة معاوية عبد المجيد، عن دار مسكيليانى للنشر والتوزيع. رواية لا تخلو أحداثها من أجواء المغامرات والإثارة والتشويق، كما أن هذا الكتاب يمثل الجزء الأول من رباعية كتبها الإسبانى «زافون»، ويليه الثانى المعنون بـ«لعبة الملاك»، والثالث المعنون بـ«سجين السماء».