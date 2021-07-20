على خطى حلا شيحة .. حنان ترك تنشر صور ياسمين عبدالعزيز ودلال بالحجاب

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حرصت حنان ترك، على توجيه الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وعلى خطى حلا شيحة، نشرت «ترك» صورة مجمعه في إطار واحد لدلال عبدالعزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز «بالحجاب»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت حنان على الصورة قائلة: «اللهم إنه يوم عرفه يوم استجابة الدعاء ونزول الرحمات.. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.. اللهم إستجب دعائنا واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى أسرهم وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين»

وكانت حلا قد أثارت الجدل بتعليقها على صورة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب، وبررت حلا سبب نشرها هذه الصورة لياسمين تحديداً، بالرغم من أنها في الأصل لا ترتديه قائلة: لم أعرف أنزل لها أي صورة وأنا أدعو لها... لم أجد أحلى من هذه الصورة قمر فيها... ربنا يشفيها ويعافيها... أحبها جداً، وأتمنى لها الشفاء العاجل... أدعو لها من قلبي«.

واعتبر الجمهور حديث حلا عن الحجاب مقصوداً لإثارة الجدل وتصدر «التريند»، مرة أخرى، خاصة بعد أزمتها الأخيرة وهجومها على الفنان تامر حسني .

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».