مصرع مسن في مشاجرة لخلافات على الجيرة بمركز طامية بالفيوم

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لقي مسن مصرعة في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بعزبة حفني التابعة لقرية الكومي، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، مفاده مصرع مسنّ «محمود. ع. م» 63 عاما«في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة حفني التابعة لقرية الكومي بطامية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث وقد تمكنت القوة من فض المشاجرة وضبط أطرافها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، عقب معاينة جثة المتوفى، أن المسن كان يعاني من مرض مزمن في القلب وبسبب أنفعال زائد أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية نتج عنه توقف عضلة القلب أودت بحياته على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.