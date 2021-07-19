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«أم أحمد».. حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة

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«أم أحمد».. حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة «أم أحمد».. حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة

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طرح الفنان حمادة هلال أحدث أغنيته المصورة بعنوان «أم أحمد» على قناته الخاصة عبر اليوتيوب.

أغنية «أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

وقدم حمادة هلال في الكليب فكرة بسيطة في إطار جو من الكوميديا ساهمت في التخفيف من ضغوط الحياة، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التي تعيش الحياة ببساطة في المجتمع الشعبى.

وتقول كلمات أغنية «أم أحمد»: «أم احمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا.. أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزلها صورة كاتب فوق العربية يا بلادي دايما منصورة.. مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان كل يرقص كل يغني كل الليلة دي فرحان».

المصرى اليوم

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