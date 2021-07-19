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واشنطن : نحقق في صحية محتملة بين موظفينا في فيينا

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واشنطن : نحقق في حوادث صحية محتملة بين موظفينا في فيينا واشنطن : نحقق في صحية محتملة بين موظفينا في فيينا

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحقق في تقارير عن صحية محتملة وغامضة تعرض لها موظفوها في فيينا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: «عندما يتعلق الأمر بفيينا، فإننا بالتنسيق مع شركائنا في الوكالات نحقق بعمق في التقارير المتعلقة بحوادث صحية غير مبررة محتملة بين مجتمع السفارات الأمريكية هناك».

وكشف مسؤولون أمريكيون الجمعة، أن «إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في سلسلة من الحوادث الصحية الغامضة التي أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون وموظفون حكوميون آخرون في فيينا، عاصمة النمسا».

وأشاروا، إلى أن «بعض الأعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أمريكيون في العاصمة الكوبية هافانا عامي 2016 و2017».

وقالوا: «لم يتم تحديد سبب معين لها حتى الآن، ويجري النظر في أكثر من 20 حالة جديدة من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية وهيئات أخرى، بما فيها البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية».

المصرى اليوم

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