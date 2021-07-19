إصدار أول حكم بسجن أحد المتهمين في أحداث الكابيتول

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أصدر قاض اتحادي اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن ثمانية أشهر على بول هودجكينز لدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) يوم السادس من يناير، ليصبح بذلك أول شخص يتم سجنه من بين ما يربو على 500 من مثيري الشغب يواجهون تهما جنائية تتعلق بالهجوم.

وأقر هودجكينز (38 عاما) في الثاني من يونيو الماضى بارتكاب تهمة عرقلة إجراء رسمي، لأن الكونجرس كان بصدد التصديق رسميًا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر الماضى، عندما انتشر أنصار الرئيس دونالد ترامب في المبنى.

وقال هودجكينز خلال جلسة النطق بالحكم إنه «نادم وآسف» على أفعاله وأقر بأن سلوكه ربما شجع آخرين على ارتكاب أعمال هدامة. وأضاف: «كان قرارًا أحمق من جانبي وأتحمل كامل المسؤولية عنه».

وقال مسؤول في قطاع إنفاذ القانون إن 17 شخصا أقروا بالذنب حتى الآن في تهم تتعلق بأعمال الشغب.

وتم اتهام أكثر من 535 شخصًا بالمشاركة في الهجوم الذي أعقب مزاعم ترامب الكاذبة المتكررة بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال عملية تزوير واسعة النطاق.