مصادر: مقتل 31 على الأقل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري بمدينة الصدر

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قالت مصادر أمنية وطبية إن انتحاريا قتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصاب العشرات في سوق مزدحمة في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين عشية عيد الأضحى.

وقال مصدر بالشرطة إن ما يربو على 50 شخصا أصيبوا وإن هناك نساء وأطفالا بين القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت مصادر طبية لرويترز إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر «في جريمة بشعة وقسوة قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره».

وفي أبريل، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة في سوق بمدينة الصدر، الحي الرئيسي للشيعة، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 20.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير في يناير راح ضحيته أكثر من 30 شخصا في السوق المزدحمة بساحة الطيران في وسط بغداد، وكان هذا أول تفجير انتحاري كبير في العراق منذ ثلاث سنوات.

وكانت التفجيرات الكبيرة تقع بوتيرة شبه يومية في العاصمة العراقية يوما ما لكنها تراجعت منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017 بعد أن اجتاح مقاتلوه شمال وغرب البلاد.