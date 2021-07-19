أخبار عاجلة

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل) -
فرحة بين طلاب الثانوية العامة «علوم» بالدقهلية بسبب امتحان الجيولوجيا (فيديو) -
«رقص ونيران ومهرجانات».. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (فيديو) -
الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني -
عام على انفجار مرفأ بيروت.. كارثة لبنان بالأرقام -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سمر مرسي تكشف عن شخصيتها في «كوكو شانيل»

Print
سمر مرسي تكشف عن شخصيتها في «كوكو شانيل» سمر مرسي تكشف عن شخصيتها في «كوكو شانيل»

لاقتراحات اماكن الخروج

تنتظر الفنانة سمر مرسي عرض مسرحية كوكو شانيل على منصة شاهد أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشارك سمر في بطولة المسرحية مع النجمة الكبيرة شريهان، والذي تمثل المسرحية عودتها مرة أخرى بعد تغيب 20 عاما.

والمسرحية تم تصويرها منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وتتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ويشارك في المسرحية عدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، هاني عادل، وغيرهما، تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

وكانت آخر أعمال سمر مرسي مسلسل «ونحب تاني ليه» وهو من إنتاج سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)

يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو)

يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو)

«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي

«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي

توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)

توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)