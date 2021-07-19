محافظة الفيوم: تخصيص 1975 مسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

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أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص عدد 1975 مسجداً لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال المصلين الذين سيؤدون الصلاة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا أثناء صلاة العيد حفاظاً على صحة المواطنين.
وفي ذات السياق، شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع، والذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.
من جهته، أشار الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الاوقاف، إلى أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، كما أكد على الحفاظ على المسافات البينية وارتداء الكمامات، فضلاً عن أعمال التطهير قبل وبعد الصلاة حفاظاً على سلامة المصلين، مضيفاً أنه تم تكليف مديري الإدارات بالمرور الميداني على المساجد، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أولا بأول.