هاني رسلان: رئيس وزراء إثيوبيا لم يستطع إخبار شعبه بفشل بلاده

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قال هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، والخبير في الشؤون السياسية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يستطع إخبار الداخل الإثيوبي بأن إثيوبيا فشلت في استكمال التعلية الخاصة بالسد الإثيوبي والملء الثاني له.

وأضاف «رسلان»، خلال لقاء خاص مع قناة «الغد»، أن رئيس الوزراء الإثيوبي ذكر في رسالة لمصر والسودان أن الملء الثاني سيكون بحجم 13.5 مليار، وأن الإجمالي خلف السد سيصل لـ 18.5 مليار، وهو يعرف سلفًا أنه أمر مستحيل.

وأكد أن هناك فقدانًا كاملا لمصداقية الطرف الإثيوبي الذي يستخدم السد كمجرد أداة لتوظيف السياسة الداخلية التي تعاني انهيارات كبيرة، بسبب ما يجري من حروب ومذابح يعلمها الجميع.