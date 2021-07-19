أخبار عاجلة

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل) -
فرحة بين طلاب الثانوية العامة «علوم» بالدقهلية بسبب امتحان الجيولوجيا (فيديو) -
«رقص ونيران ومهرجانات».. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (فيديو) -
الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني -
عام على انفجار مرفأ بيروت.. كارثة لبنان بالأرقام -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يتجاهل بهجة العيد .. في وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021

Print
يتجاهل بهجة العيد .. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021 يتجاهل بهجة العيد .. في وعالميًا مساء اليوم 19 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين، 19 يوليو 2021 ، التراجع ولكن بنسبة ضعيفة، متأثرة بسعر الذهب عالميًا، فى ظل عزوف المواطنين عن الشراء، مما أصاب الأسواق بالركود وتجاهل الذهب بهجة العيد بعدما أغلق بعض التجار محلاتهم، وأرجع خبراء الصاغة ذلك لتزايد الأعباء على المواطنين بسبب استمرار امتحانات الثانوية العامة لبعد عيد الأضحى بالإضافة لمخاوف انتشار المتحور "دلتا" على مستوى العالم.

وأعلنت شعبة الذهب في ، مساء اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 677 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6320 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب، في البورصة العالمية حالة من التذبذب على مدار اليوم، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار خاصة مع انتشار مخاوف عدم تعافى الاقتصاد مع انتشار فيروس كورونا المتحور ويتأثر الذهب عالميا بموشر الدولار وعوائد سندات الخزانة حيث يربطه بهما علاقة عكسية .

وانخفصت أسعار الذهب عالميا، فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، إلى سعر 1807.30 دولارا للأوقية وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 1809.20 دولارا للأوقية فى الوقت الذى ارتفع فيه الدولار بنسبة 0.2% لأعلى مستوى له فى أكثر من ثلاثة سنوات .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 797.13 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,807.65 $ .

اقرأ أيضا:

تراجع مفاجئ .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

تثير القلق .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 18 يوليو 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 17 يوليو 2021

الأقل من شهر .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توزيع 37 طنًا مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

توزيع 37 طنًا مواد غذائية.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية في الواحات البحرية

وزير الزراعة: مشروع «حياة كريمة» يستهدف تحسين حياة 55 مليون مواطن مصري

وزير الزراعة: مشروع «حياة كريمة» يستهدف تحسين حياة 55 مليون مواطن مصري

سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا

«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان

«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان