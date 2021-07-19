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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين، 19 يوليو 2021 ، التراجع ولكن بنسبة ضعيفة، متأثرة بسعر الذهب عالميًا، فى ظل عزوف المواطنين عن الشراء، مما أصاب الأسواق بالركود وتجاهل الذهب بهجة العيد بعدما أغلق بعض التجار محلاتهم، وأرجع خبراء الصاغة ذلك لتزايد الأعباء على المواطنين بسبب استمرار امتحانات الثانوية العامة لبعد عيد الأضحى بالإضافة لمخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور "دلتا" على مستوى العالم.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 677 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6320 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب، في البورصة العالمية حالة من التذبذب على مدار اليوم، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار خاصة مع انتشار مخاوف عدم تعافى الاقتصاد مع انتشار فيروس كورونا المتحور ويتأثر الذهب عالميا بموشر الدولار وعوائد سندات الخزانة حيث يربطه بهما علاقة عكسية .

وانخفصت أسعار الذهب عالميا، فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، إلى سعر 1807.30 دولارا للأوقية وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 1809.20 دولارا للأوقية فى الوقت الذى ارتفع فيه الدولار بنسبة 0.2% لأعلى مستوى له فى أكثر من ثلاثة سنوات .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 797.13 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,807.65 $ .

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