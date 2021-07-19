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بطول 700 متر و 26 شالية..«صقر» يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد

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افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس شاطئ السواسية، بطول 700 متر في منطقة كورنيش الجديد، لإسعاد أبناء السويس ويكون متاح للمواطنين مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب عيد السكرتير العام المساعد.

كما حضر الافتتاح كلا من المهندسة فاتن عبدالغني رئيس حي السويس ورؤساء الأحياء والمهندس اسامه بصل مدير عام الإسكان وفريق الاشراف على أعمال الإنشاءات للشاطئ من مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائب عفاف زهران أعضاء مجلس النواب وعادل درويش مدير عام مشروع الشواطئ والشاليهات والنادي الاجتماعي ومسئولي المشروع .

قال اللواء عبدالمجيد صقر إن افتتاح الشاطئ قبل العيد، جاء نتيجة جهد متواصل خلال الشهور الماضية، مع تكثيف العمل طوال 18 ساعة لتجهيز الشاطئ وافتتاحه قبل عيد الأضحى لإسعاد أبناء السويس كمتنفس عام جديد بجوار منطقة الكورنيش والممشى والمحلات الجديدة.

وأضاف المحافظ أنه لا يدخر جهدا في العمل لتعويض أهالي السويس الأبطال عما عانوه طوال سنوات الحرب والمقاومة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات بالمدن السكنية الجديدة والأحياء، وأوضح أن الشاطئ العام يمتد مسافة 700 متر ويبدأ من مدرسة الصناعات البحرية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى
وتستهدف المحافظة زيادة طول الشاطئ الفترة المقبلة.

ويضم الشاطئ عدد 26 شالية نظام اليوم الواحد، وتم تجهيز الشاطئ بالإنارة وتركيب الانترلوك وإمداده المياه وشبكة صرف صحي وساحة انتظار السيارات
وصرح المحافظ أن المرحلة الثانية تضم منطقة الكافيهات ومطعم ومبنى إداري.

لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد
لإسعاد أبناء السويس في العيد .. صقر يفتتح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد

المصرى اليوم

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