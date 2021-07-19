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«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
فرحة بين طلاب الثانوية العامة «علوم» بالدقهلية بسبب امتحان الجيولوجيا (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
«رقص ونيران ومهرجانات».. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:59 مساءً
عام على انفجار مرفأ بيروت.. كارثة لبنان بالأرقام
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:53 مساءً
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:51 مساءً
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 04:51 مساءً
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إحذروا بكتيريا الشواء في عيد الأضحى.. 7 طرق للوقاية منها
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 10:14 مساءً
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