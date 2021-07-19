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قيادات جامعة شقراء بذكرى البيعة : نعيش في عهد الملك سلمان نهضة تنموية شاملة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:55 مساءً
جيش الاحتلال يصنف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:55 مساءً
في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:55 مساءً
شديدة الانتشار.. أستاذ فيروسات: الصين عزلت مدينة كاملة للسيطرة على «هيهي»
-
الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
في العيد القومي للأقصر.. «الشباب والرياضة» توزع ورودًا على السائحين بمعابد الكرنك
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
سعفان: أول دفعة من العمالة المصرية تسافر إلى ليبيا قبل نهاية 2021
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
رئيس مياه سوهاج: تنفيذ مشروعات بالمحافظة بقيمة 150 مليون جنيه
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
عباس الطرابيلي ضمن مشروع «عاش هنا» لوزارة الثقافة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان جلسة إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية كوم إدريجة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في مناقشة خريطة القطاعات الاقتصادية بمحافظتي قنا والأقصر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 07:49 مساءً
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الفيروس القردى رعب جديد يجتاح العالم.. تسجيل أول حالة وفاة فى الصين لطبيب بيطرى
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 10:14 مساءً
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