وفد الكنيستين الإنجيلية والقبطية بالخصوص يهنئ محافظ القليوبية بالعيد

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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاثنين، وفد الكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان على رأس الوفد القس إيميل أنور صليب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها وسمير جاب الله مدير مدرسة السلام الإنجيلية.

وقدم وفد الكنيسة الانجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ القليوبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء، ويحفظ الله مصر والمصريين.

من جانبه، عبر محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دوما في المناسبات وجميع الأوقات، لافتا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهى صورة لها بالقليوبية.

وأكد المحافظ على أهمية الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل المحافظ في مكتبه نيافة الأنبا سيداروس، أسقف الخصوص وعزبة النخل والمرج ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخصوص، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال: أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

من جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية بالخصوص حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والإنتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين.