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أمير تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول الأضحى المبارك

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أمير تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول الأضحى المبارك أمير تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول الأضحى المبارك
سائلًا المولى أن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة

أمير تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول الأضحى المبارك

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية التهنئة التي رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله –: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة, والله يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وقال سموه : "يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم".أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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