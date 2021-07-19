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رئيس إسرائيل: هناك تطورات دراماتيكية في الشرق الأوسط

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رئيس إسرائيل: هناك تطورات دراماتيكية في الشرق الأوسط رئيس إسرائيل: هناك تطورات دراماتيكية في الشرق الأوسط

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أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن «هناك تطورات دراماتيكية في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «النزاع في المنطقة لم يعد يحتل قمة الاهتمام العالمي».

وخلال لقائه عددا من سفراء الدول الأجنبية لدى الأمم المتحدة يزورون إسرائيل حاليا، قال هرتسوغ إن «إسرائيل دولة ديمقراطية يحيط بها أعداء يسعون دائما إلى زعزعة عملية السلام ووجودها».

وأضاف: «واجهنا حروبا وأعمالا إرهابية كثيرة فكان حقا على الدولة أن تضمن أمن شعبها».

وأشار إلى أن «التطورات في الشرق الأوسط دراماتيكية جدا»، وأن «دولا كثيرة أصبحت تدرك أن الصراع في المنطقة ليس القضية الأبرز على الأجندة».

المصرى اليوم

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