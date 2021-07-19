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مصدر: حاكم مصرف لبنان المركزي سيخضع لاستجواب قضائي في 5 أغسطس

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مصدر: حاكم مصرف لبنان المركزي سيخضع لاستجواب قضائي في 5 أغسطس مصدر: حاكم مصرف لبنان المركزي سيخضع لاستجواب قضائي في 5 أغسطس

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قال مصدر قضائي بارز لرويترز اليوم الاثنين إن ممثل إدعاء لبنانيا سيستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في الخامس من أغسطس آب بشأن شبهات اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي.

وأضاف المصدر أن سلامة "لم توجه إليه اتهامات حتى الآن لكن الأمور قد تتصاعد."

ويخضع سلامة بالفعل لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو يجري الإعداد لها في بضع دول أوروبية أخرى.

ولم يرد سلامة حتى الآن على طلب للتعقيب لكنه نفى مزاعم فساد سابقة بحقه ووصفها بأنها حملة تشويه.

وفتح الإدعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة في أبريل نيسان بعد أن زعم طلب قانوني سويسري أن أكثر من 300 مليون دولار جرى اختلاسها من مصرف لبنان عبر شركة مملوكة لشقيقه.

والنظام المصرفي المأزوم في لبنان في قلب أزمته المصرفيه التي تفجرت أواخر 2019. وأوقفت البنوك منذ ذلك الحين التحويلات المالية إلى الخارج وقلصت الوصول إلى الودائع مع تزايد شح الدولارات.

المصرى اليوم

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