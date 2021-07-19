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واشنطن: البنتاجون وافق على تخصيص قاعدة «فورت لي» في فيرجينيا لاستقبال الأفغان

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واشنطن: البنتاجون وافق على تخصيص قاعدة «فورت لي» في فيرجينيا لاستقبال الأفغان واشنطن: البنتاجون وافق على تخصيص قاعدة «فورت لي» في فيرجينيا لاستقبال الأفغان

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أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزارة الدفاع «البنتاجون» وافقت على تخصيص قاعدة «فورت لي» في ولاية فرجينيا لاستقبال أفغانيين عملوا مع قواتها في أفغانستان.

وأكد البيت الأبيض،الأسبوع الماضي، أن «السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى».

وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ30 من أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

المصرى اليوم

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