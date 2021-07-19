بعد «إحنا مش صحاب ومعرفكيش».. منه فضالي توضح رسالة مساندتها لـ ياسمين عبد العزيز

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وجهت الفنانة منه فضالي رسالة توضيح لجمهورها بعد اشارتها بعدم معرفة الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصعيد الشخصي عبر موقع «فيسبوك» قائلا: «مين ميعرفش ياسمين».

وأضافت منة فضالي عبر «فيسبوك» قائلة: «للتوضيح لكل الناس.. لما كتبت معرفش ياسمين يعني معرفهاش معرفة شخصية.. مين ميعرفش ياسمين مش فاهم ياريت يكون في عقل يا جماعة ومش صحاب ايوه فعلا قولت زملاء ايه الغلط في كلامي».

وتابعت: «مش فاهمه الدنيا انقلبت ليه الواحد يكتب حاجه تقولو بنتلزق وترند وزفت منزلش تشتمونا ليه كده ليه عموما مش انا اللي غلطانه في التعبير بلعكس انا مغلطش فيها قبل ما تكون نجمه دي مريضه انتم ايه ربنا يسامحكم».

وكانت الفنانة منه فضالي وجهت رسالة مساندة للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد اجرائها لعملية جراحية شديدة الخطورة وكتبت عبر «تويتر»:«ربنا يشفيكي ويخف من عليكي، صحيح إحنا مش صحاب ومعرفكيش، بس احنا زملاء، ربنا يقومك بالسلامة».

ويذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز خضعت للعلاج بعد إجرائها عملية جراحية شديدة الخطورة وهي الآن في حالة حرجة منذ إجرائها الجراحة قبل يومين وحدوث مضاعفات لها.