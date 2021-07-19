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غرفة شركات السياحة: إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق مكاسب اقتصادية واعدة

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غرفة شركات السياحة: إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق مكاسب اقتصادية واعدة غرفة شركات السياحة: إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق مكاسب اقتصادية واعدة

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قال الدكتور جورج بوليس، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمطار، حيث أنه يخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة الاستثمار.

وأضاف «بوليس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيعمل على دفع عجلة الاستثمار خاصة في محور قناة السويس، التي تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع: «تشغيل مطار بورسعيد سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة، إلى جانب رحلات الحج والعمرة والسياحة الخارجية والداخلية في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان زلل جميع العقبات التي قابلت إعادة افتتاح مطار بورسعيد، موجها كل الشكر والامتنان لوقوفه بجانب المحافظة لإعادة افتتاح المطار.

المصرى اليوم

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