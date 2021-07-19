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خبير سياحي: نسبة الإشغال في الغردقة تخطت 70٪ بالتزامن مع عيد الأضحى

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خبير سياحي: نسبة الإشغال في الغردقة تخطت 70٪ بالتزامن مع عيد الأضحى خبير سياحي: نسبة الإشغال في الغردقة تخطت 70٪ بالتزامن مع عيد الأضحى

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قال إسلام الخشاب، خبير التسويق السياحي، إن محافظة الغردقة في تعبئة شاملة منذ آخر شهر يونيو الماضي وجميع فنادق الغردقة تخطت نسبة إشغال الـ 50% مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي صرحت بها وزارة الصحة للوقاية من انتشار ، منوها بأن المحافظة تخطت نسبة إشغال الـ 70% مع دخول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف «الخشاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه متوقعً زيادة نسبة الإشغال ليصل إلى 100% خاصة بنسبة إشغال الفنادق، خاصة وأن محافظة الغردقة تتميز بجو معتدل ويسعى السياح الأجانب والعرب إلى الذهاب إليها وقضاء مواسم الأعياد والصيف لما تتميز به المحافظة من جو رائع طوال فصل الصيف.

وتابع: «فترة كورونا التي تعرضت لها والعالم أحدثت نوعا من الخمول الشديد في موسم السياحة على مدار سنتين، وهجر مهنة السياحة الكثير من العاملين بها، ولكن الآن نحن في فترة العودة والرجوع والاستعداد لموسم السياحة الحالي وخاصة أيام الأعياد وموسم الصيف.

المصرى اليوم

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