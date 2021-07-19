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غرفة السياحة بالإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى

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غرفة السياحة بالإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى غرفة السياحة بالإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى

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قال على المانستيرلي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة السياحة بالإسكندرية، إن جميع الفنادق بمحافظة الإسكندرية كاملة العدد خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك وبنسبة إشغال تكاد تصل إلى 90% تقريبا، متوقعا زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 100% طوال فترة الصيف في بعض الفنادق.

وأضاف «المانستيرلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، لتكثيف حملات الرقابة بالشواطئ على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وتابع: «شدد محافظة الإسكندرية على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار ، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ.

المصرى اليوم

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