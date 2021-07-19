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الخطيب يشكر الرئيس ويتحدث عن رحلة النجمة العاشرة ()

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الخطيب يشكر الرئيس السيسي ويتحدث عن رحلة النجمة العاشرة (فيديو) الخطيب يشكر الرئيس ويتحدث عن رحلة النجمة العاشرة ()

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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، التهنئة لجماهير الأهلي وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار.

وقال محمود الخطيب في كلمته للموقع الرسمي للنادي إن "حديثه اليوم واجب تجاه كل من يستحق الشكر؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فإنه يتوجه بالشكر لكل رجل من رجال الأهلي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، لاسيما أنهم تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة.

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلي وقال إنها جماهير تقف في ظهر النادي دائما، ولا تتوقف عن المساندة في «المرة قبل الحلوة»؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف،ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

وأوضح أن الفوز ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منظومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.

وقال الخطيب: «أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح ، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية».

كما توجه بالشكر لمجلس إدارة النادي، وقال أن كل عضو يقوم بدوره على الوجه الأكمل، واضعا مصلحة النادي في المقام الأول، وكذلك لجنة التخطيط بكل أفرادها، سواء الحاليين أو السابقين وكل المنظومة سواء الإدارة التنفيذية أوالقطاعات الرياضية أو العاملين.

وتحدث رئيس الأهلي عن دور الإعلام، موجها الشكر لكل إعلامي يدرك مسئولية الكلمة، ويعلم أنها أمانة، وخص بالشكر الاعلام المسؤول الذي لا يزرع الفتنة بين الجماهير، ولا يصدر مشاعر الكراهية بين الناس، ويبرز الإيجابيات ويدعمها ويشجعها، ويشير إلى السلبيات بكل مهنية من أجل معالجتها، ووجه الشكر أيضًا لكل الأندية الشقيقة التي حرصت على تهنئة الأهلي بالنجمة العاشرة؛ سواء في مصر أو الوطن العربي، وإفريقيا وأوروبا.

وقال: «اليوم نغلق صفحة النجمة العاشرة ونفتح صفحة جديدة في كتاب البطولات، ونستمر في مواصلة تحدياتنا الأخرى، مثل الدوري والكأس والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي، وكأس عالم للأندية، ومثلما أقول دائما للاعبي الفريق إن اللعب للأهلي ليس شرف فقط، بل ومسئولية كبيرة، والهدف دائمًا هو منصة التتويج، وحتى يستمر تاريخ الأهلي، يجب على كل جيل أن يستكمل مسيرة الجيل الذي قبله.

واختتم رئيس مجلس إدارة النادي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «الأهلي سيظل بكم ولكم ومعكم، لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل، دمتم للأهلي، ودام لكم الأهلي رائدًا في كل الأزمان

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المصرى اليوم

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