«صحة الشرقية» تناشد المصلين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بجهود مكثفة في أعمال تطهير وتعقيم دور العبادة، استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي ستقام في تمام الساعة ٥.٣٢ ص، في جميع المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية المصلين، بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وفي سياق متصل قامت الفرق الصحية بتكثيف أعمال التطهير بمحلات الجزارة، وحلقة السمك، وبماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، ودورات المياه العمومية، وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.