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كابل: مستعدون للتعاون مع إسلام آباد في التحقيق باختطاف ابنة سفير أفغانستان

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كابل: مستعدون للتعاون مع إسلام آباد في التحقيق باختطاف ابنة سفير أفغانستان كابل: مستعدون للتعاون مع إسلام آباد في التحقيق باختطاف ابنة سفير أفغانستان

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أكد وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر لنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي استعداد كابل للتعاون مع إسلام آباد في الكشف عن ملابسات خطف ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان.

وفي اتصال هاتفي مع قريشي أعرب أتمر أيضا عن قلق بلاده إزاء تصريحات وزير الداخلية الباكستاني الذي نفى فيها واقعة اختطاف سلسلة علي خيل، ابنة رئيس البعثة الدبلوماسية الأفغانية في إسلام آباد، تجيب الله علي خيل.

ونقلت قناة "آريانا نيوز" التلفزيونية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الأفغانية أن أتمر قال لقريشي بصدد هذه التصريحات إن "التعليقات غير المهنية والأحكام السابقة لأوانها تضر بشدة بالعلاقات الثنائية ومصداقية التحقيقات الجارية".

كما أكد الوزير الأفغاني، وفقا للقناة، أن بلاده مستعدة للتعاون مع الباكستانية في دفع عجلة التحقيق من أجل القبض على مرتكبي الجريمة المزعومة ومحاكمتهم وضمان أمن البعثات السياسية لأفغانستان ودبلوماسييها في ذلك البلد.

وذكر بيان الوزارة أن وفدا من كابل سيزور باكستان حيث المزيد من الخطوات ستتخذ من أجل عودة السفير الأفغاني وأفراد البعثة الدبلوماسية الأفغانية إلى إسلام آباد في ضوء نتائج زيارة الوفد.

المصرى اليوم

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