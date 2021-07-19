تعقيم وتطهير المساجد بمختلف المناطق استعدادا لصلاة عيد الأضحى بالأقصر

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أعلنت أوقاف الأقصر عن فعاليات حمله تعقيم المساجد بالمحافظة، والتي من المقرر صلاة عيد الأضحى فبها فجر الثلاثاء .

وقال الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، إن حملة تعقيم وتطهير المساجد فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية اوقاف الأقصر، وبناء على تعليمات الوزاره واستمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف أنه تم البدء في حمله تعقيم وتطهير المساجد بالمديرية، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين، استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا أن ذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافي .