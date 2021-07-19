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تجهز 2164 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

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تجهز 2164 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية تجهز 2164 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

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قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن مديرية الأوقاف انتهت من استعداداتها عبر تجهيز 2164 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد «الهجان»، أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار المستجد، مضيفا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

ومن جانبه شدد فضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء .

المصرى اليوم

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