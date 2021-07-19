أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد الالماني : تمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة -
تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة -
المشاط : الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية -
الحبس 3 سنوات لهولندية في «تهريب كوكايين وأقراص مخدرة» بمطار الغردقة -
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» -
محطم آمال «ديوكوفيتش» ينتزع «الذهبية» من الروسى «خاشانوف» -
طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة -
لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق -
أول رد فعل من الإسماعيلي على إيقاف عبد الرحمن مجدي وتحويله للتحقيق -
4.3 مليار دولار عجز الميزان التجاري التركي خلال يوليو الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

فرقة «رضا» تفتتح فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» بساحة الهناجر

Print
فرقة «رضا» تفتتح فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» بساحة الهناجر فرقة «رضا» تفتتح فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» بساحة الهناجر

لاقتراحات اماكن الخروج

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي»، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى ١٦ سبتمبر المقبل.

وتفتتح فرقة «رضــــا» بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالى البرنامج بمجموعة من حفلاتها، حيث يستمتع الجمهور فيها بأشهر استعراضات الفرقة تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها «وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة»، وذلك في الثامنة مساء في الفترة من ٢٢ حتى ٣١ يوليو الجارى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

ومن المقرر ان يتضمن برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامى» لفرقة تحت ١٨، ومسرحية «محل اللعب» لمركز الهناجر للفنون .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر ، والالتزام بالنسبة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا