بوتين يؤكد عودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالعالم.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا: «نحن بحاجة إلى تنفيذ جميع المهام المحددة بشكل مستمر وفعال».

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة التفكير فيما يجب القيام به في فترة 2021-2022 من أجل منع انخفاض الدخل، خصوصا لدى الفئات الضعيفة.

وتابع بوتين: «من الضروري الانتباه إلى الفئات الضعيفة (في المجتمع). هناك بعض إجراءات الدعم التي قدمناها خلال الأزمة (فيروس كورونا) التي تقترب من نهايتها. بشكل عام نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لا نسمح بانخفاض الدخل مقارنة بالدخل السابق في عام 2020. نحن بحاجة إلى النظر إلى ما سنفعله في عامي 2021 و2022».

وقال بوتين خلال الاجتماع: «في الحقيقة، لقد نجحنا في الحفاظ على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي (في روسيا)، وهي الأساس الذي نقوم من خلاله بحل جميع المهام (الاقتصادية) الأخرى. وعند التخطيط لنفقات إضافية، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يجب علينا الحفاظ على هذا الاستقرار الاقتصادي الكلي».

واختتم الرئيس الروسي قائلا: «نحن بحاجة إلى تحليل كفء وعميق لتطور الوضع (الاقتصادي). وعلى أساس هذا التحليل، ينبغي اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية».