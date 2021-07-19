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الليبية تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» إلى طرابلس

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الحكومة الليبية تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» إلى طرابلس الليبية تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» إلى طرابلس

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أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وصلت شحنة من لقاح المستجد من نوع «سبوتنيك لايت» إلى مطار معيتيقة، مساء اليوم الاثنين.

ولفت البيان إلى أن الشحنة تحتوي على 500 ألف جرعة، مشيرا إلى أن هذا النوع من اللقاحات ذات الجرعة الواحدة يمكن تخزينه في درجة حرارة لا تتجاوز 2–8 درجة مئوية.

وأوضح البيان أن الشحنة سيتم نقلها إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، حتى إعطاء الإذن بتوزيعها على المراكز الصحية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

المصرى اليوم

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