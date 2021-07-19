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عقب انفجار بغداد.. رئيس وزراء العراق يوقف مسؤولا أمنيا

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عقب انفجار بغداد.. رئيس وزراء العراق يوقف مسؤولا أمنيا عقب انفجار بغداد.. رئيس وزراء العراق يوقف مسؤولا أمنيا

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أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن «الكاظمي أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية (القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار) التوقيف».

وأضافت، أن «القائد العام للقوات المسلحة وجه أيضا بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث».

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن انفجارا حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى أنه أودى بحياة 16 شخصا.

المصرى اليوم

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