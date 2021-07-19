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825 كادراً نسائياً لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

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825 كادراً نسائياً لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة 825 كادراً نسائياً لخدمة قاصدات المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

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جنّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 825 كادراً نسائياً؛ لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة ووصولهن لأداء طواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية وضحة بنت عبدالرحمن عسيري أن الإدارة تضم ٢٢٧ موظفة حرصن على توفير الخدمات كافة بدءاً من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير ٥٩ حقيبة، و١٢ عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، كما فعّلت الإدارة «باركود» (حرماً آمناً) لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت عسيري أنه جرى تأمين ١٧ مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و٤ مكائن لكنس السجاد التي يقوم بها ٥٥٠ عاملة ومشرفة، إضافة إلى ٤٨ حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

المصرى اليوم

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