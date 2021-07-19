«من أجل مصلحة الأمة»..رئيس وزراء هايتي يوافق على التنحي وتسليم السلطة(تفاصيل))

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قال رئيس الوزراء الهايتي كلود جوزيف في مقابلة صحفية، إنه وافق على التنحي عن منصبه وتسليم سلطته إلى أرييل هنري، الذي عينه الرئيس جوفينيل مويس كرئيس للوزراء قبل أيام من اغتياله.

أوضح جوزيف لصحيفة واشنطن بوست، أنه التقى مع هنري على انفراد طوال الأسبوع الماضي لإيجاد حل للجدل حول القيادة.

وقال جوزيف إنه قرر في نهاية المطاف التنحي عن دوره كرئيس وزراء مؤقت يوم الأحد «من أجل مصلحة الأمة». وأضاف جوزيف: «كل من يعرفني يعرف أنني لست مهتمًا بهذه المعركة، أو بأي نوع من الاستيلاء على السلطة. كان الرئيس صديقا لي. أنا فقط مهتم برؤية العدالة له».

وتنهي موافقة جوزيف على التنحي مواجهة على السلطة حول من سيقود البلاد. وحسب صحيفة ذا هل ورد أن جوزيف، الذي كان يشغل منصب وزير خارجية مويس، ادعى أنه كان الزعيم المؤقت الشرعي بعد وفاة رئيس البلاد لأن هنري لم يكن قد أدى اليمين حتى الآن.

وأصدر هنري يوم الأحد خطابا مسجلا كرر تأكيده على أنه ينبغي أن يكون رئيسا للوزراء. وقال هنري في الخطاب، بحسب «واشنطن بوست»: «أعطي التأكيد على أنه سيتم إلقاء الضوء على أولئك الذين نفذوا الاغتيال». وأضاف: «إنني أثني على الشعب الهايتي لنضجه السياسي في مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه» الانقلاب«.

وتم الإعتراف بادعاء جوزيف بأنه رئيس وزراء مؤقت في البداية من قبل الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بعد اغتيال مويس. لكن يوم السبت الماضي، بدا أن مجموعة غير رسمية من السفراء والمبعوثين الأجانب، أطلق عليها اسم «المجموعة الأساسية»، التي تضم الولايات المتحدة، تتعارض مع مطالبة جوزيف، قائلة إن هايتي بحاجة إلى حكومة توافقية وشاملة تشكل بواسطة رئيس الوزراء المعين أرييل هنري. «

واغتيل مويس خلال هجوم على مسكنه الخاص في بورت أو برنس في 7 يوليو. ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد من يقف وراء الحادث. وفرضت حكومة هايتي الأحكام العرفية في عموم البلاد على خلفية حادث الاغتيال. وتم القبض على عدد من المشتبه بهم على صلة بالاغتيال، من بينهم مجموعة من الجنود الكولومبيين السابقين.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون كين هوفمان في بيان الأسبوع الماضي، أن عددًا صغيرًا من هؤلاء الأفراد شاركوا في برامج التدريب والتعليم العسكري الأمريكية السابقة أثناء خدمتهم كأعضاء نشطين في القوات العسكرية الكولومبية.

وعادت مارتين مويس، زوجة رئيس هايتي الراحل، إلى البلاد بعد خروجها من مستشفى في ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، واستقبلها رئيس الوزراء المؤقت جوزيف. وأصيبت مارتن مويس بجروح خطيرة بعد أن داهمت مجموعة المسلحين منزلهما وقتلوا زوجها. وأعلن مسؤولون في حكومة هايتي أن جنازة جوفينيل مويس ستقام في 23 يوليو ومن المتوقع أن تحضر زوجته مراسم الجنازة.