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بايدن يخفف من شدة الصدام مع عملاق التواصل الاجتماعي.. « فيسبوك لا يقتل الناس»

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بايدن يخفف من شدة الصدام مع عملاق التواصل الاجتماعي.. « فيسبوك لا يقتل الناس» بايدن يخفف من شدة الصدام مع عملاق التواصل الاجتماعي.. « فيسبوك لا يقتل الناس»

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خفف الرئيس بايدن من انتقاداته بأن منصات مثل فيسبوك تقتل الناس بمعلومات خاطئة حول جائحة ، قائلاً إنه يتمنى أن تبذل الشركة المزيد لوقف انتشار المعلومات غير الدقيقة.

قال بايدن للصحفيين بعد الإدلاء بتعليقات حول الاقتصاد، إنها معلومات سيئة، في إشارة إلى دراسة أظهرت أن عشرات الحسابات على فيسبوك مسؤولة عن غالبية المعلومات الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا التي شوهدت على المنصة.

وتابع بايدن: «فيسبوك لا يقتل الناس، هؤلاء الأشخاص الـ 12 يقدمون معلومات خاطئة. أي شخص يستمع إليها يتأذى من جراء ذلك. وأضاف بايدن:»آمل أن فيسبوك، بدلاً من أخذ الأمر على محمل شخصي، أقول بطريقة ما إن فيسبوك يقتل الناس، وما أعنيه أن يفعلوا شيئًا حيال المعلومات المضللة والتضليل الفاضح حول اللقاح.

وردا على سؤال عما إذا كان فيسبوك قد فعل ما يكفي للحد من المعلومات المضللة على منصته، قال بايدن إنه لا يعتقد أن ذلك حدث حتى الأيام القليلة الماضية، لكنه لا يعرف على وجه اليقين.

وعندما سئل عن كيفية مساءلة فيسبوك والمنصات الأخرى أوضح باين: «أحاول أن أجعل الناس ينظرون إلى أنفسهم. انظر في المرآة. فكر في المعلومات المضللة التي تذهب إلى ابنك، ابنتك. هذا كل ما أطلبه.»

وفي الأسبوع الماضي، دخل البيت الأبيض في مواجهة مع عملاق التواصل الاجتماعي، عندما شدد مسؤولو الإدارة على أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لوقف انتشار المعلومات المضللة أو الكاذبة حول لقاحات فيروس كورونا التي تساهم في إحجام العديد من الأمريكيين عن الحصول على اللقاح.

وقالت السكرتير الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن المسؤولين أبلغوا عن منشورات ضارة في محاولة لضبط المعلومات المضللة، وسُئل بايدن يوم الجمعة عن رسالته إلى شركات مثل فيسبوك حول هذا الموضوع. وقال بايدن للصحفيين في ذلك الوقت «إنهم يقتلون الناس». وأضاف: «أعني أنهم حقاً، انظروا الوباء الوحيد الذي نواجهه هو بين غير الملقحين، إنهم يقتلون الناس».

من جهته رد فيسبوك يوم أمس الأحد بأن منصته ساعدت ملايين المستخدمين في الوصول إلى معلومات مفيدة حول اللقاحات، ورفض أنه المسؤول عن عدم قدرة إدارة بايدن على تحقيق هدفها المتمثل في حصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 4 يوليو.

المصرى اليوم

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