جدل حول إقرار «التربية الإسلامية» فى مدارس ألمانيا.. خدعة أم إنجاز

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عاد موضوع الإسلام ومكانته فى ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا، التى أقر برلمانها تدريس مادة «التربية الإسلامية»، حيث يرى البعض فى القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون «خدعة» لا أكثر- بحسب الإذاعة الألمانية.

وبث الموقع الإلكترونى للإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله» تقريرا مطولا لفت فيه إلى تعديل برلمان ولاية بافاريا الألمانية فى 6 يوليو القانون المُنظم للتعليم الدينى فى مدارس الولاية. وجاء فى التعديل أن «تلاميذ المدارس الذين اختاروا عدم متابعة دروس التعليم الدينى ملزمون بالمشاركة إما فى دروس الأخلاق أو دروس التربية الإسلامية بمنطق عقائدى- إيمانى». وبذلك تم تغيير وضعية تلقين تعاليم الإسلام كنموذج تجريبى، حتى الآن، فى عموم ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، تنضم إلى قائمة الاختيارات بين المواد الأخرى، كمادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات، ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين فى نحو 350 مدرسة. يُذكر أن قطاع التعليم هو فى اختصاصات الولايات وليس الحكومة المركزية فى برلين.

ونقلت الإذاعة الألمانية عن مايكل بيازولو، وزير التربية والتعليم فى ولاية بافاريا، قوله إن هذا العرض يتيح للتلاميذ المسلمين بديلا عن دروس مادة الأخلاق «حيث يتعلمون أيضاً أسس تعاليم الإسلام وقيمه». من جهتها، أشادت مفوضة الحكومة البافارية لشؤون الاندماج جودرون بريندل- فيشر بهذه الخطوة ووصفتها بأنها «علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين»، داعية أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد. غير أن وجهة النظر هذه لا يتقاسمها جميع المعنيين بهذا الموضوع.

وكتب موقع «دويتشلاندفونك» فى 9 يوليو: «فى بافاريا وعكس ولايات شمال الراين - ويستفاليا أو بادن فورتمبيرج، على سبيل المثال لا الحصر، لم يتم إشراك الجمعيات الممثلة للمسلمين فى تحديد محتوى التعليم واختيار وتدريب معلمى التربية الإسلامية».

تدريس مادة «التربية الإسلامية» بمنطق عقائدى- إيمانى، كما أقرها برلمان بافاريا يأتى نتيجة تراكمات دامت عقوداً، بدأت بما كان يسمى بـ«الإرشاد الإسلامى» الذى كان يلقن باللغة التركية قبل أن يتحول للألمانية. بعدها تقرر تدريس هذه المادة فى مشروع تجريبى على مستوى عموم ألمانيا. مشروع انطلق فى عام 2009 وتوسع تدريجياً ليشمل المئات من المدارس معظمها ابتدائية ومتوسطة. فى بافاريا يصل عدد هذه المدارس إلى 350، يُدرس فيها حوالى مائة معلم لـ«مادة التربية الإسلامية».

وبالنسبة للمسؤولين البافاريين كان من المهم أن تلقن دروس «التربية الإسلامية» باللغة الألمانية. وقبل تعديل القانون، كانت المشاركة طوعية فى هذه الدروس، والآن ستصبح اختيارية وإلزامية. بمعنى آخر، يمكن اختيارها بدلاً من مادة الأخلاق.

وكتبت صحيفة «زودويتشه تسايتونج»، الألمانية، فى 14 يوليو، منوهة بتعقيدات هذا الموضوع أنه «منذ حوالى 15 عامًا وألمانيا تجرب نماذج مختلفة لتعليم الإسلام، ما يؤجج الخلافات كل مرة. فعلى نقيض بافاريا، على سبيل المثال، لا تقدم ولاية بادن فورتمبيرج مادة دروس الإسلام العقائدى، بل تقدم تعليماً دينياً يطغى عليه الطابع السنى».

مشوار هذا المشروع لم يكن فى أى لحظة مفروشاً بالورود، خطوة يجب فهمها فى سياق أشمل، إذ يتعلق بآليات إدماج المسلمين فى ألمانيا بشكل يتوافق مع مبادئ دستور هذا البلد، وهو موضوع شائك يثير جدلاً دائماً ومتجدداً. وبهذا الصدد أكدت المحكمة الدستورية فى بفاريا تلقيها دعوى قدمها مدرس بدعى إرنست- جونتر كراوزه، إضافة إلى «اتحاد حرية الفكر فى بافاريا» و«مجموعة ميونخ الإقليمية» المدعومة من مؤسسة جيوردانو- برونو. وتدعى الدعوى غياب الشروط القانونية المطلوبة لتطبيق القرار الذى اتخذه برلمان الولاية.

فى ولاية هيسن تمكن الاتحاد الإسلامى التركى فى ألمانيا (ديتيب) من تحقيق إنجاز أمام محكمة فيسبادن الإدارية. ووفقاً لقرار المحكمة، فإن تعليق العمل بالتعليم الدينى الإسلامى العقائدى بالتعاون مع «ديتيب» من قبل لولاية لم يكن قانونياً. وأعطت المحكمة للولاية شهراً واحداً لاستئناف القرار. ويذكر أن ولاية هيسن كانت أقرت تعليم تربية إسلامية عقائدية، بالتعاون مع «ديتيب» منذ الموسم الدراسى 2013/2014. وفى إبريل 2020، أوقفت وزارة الثقافة فى الولاية تلك الدروس، وبررت ذلك بشكوك حول اتحاد «ديتيب» كشريك، خصوصاً بشأن استقلاليته تجاه الدولة التركية.

أما موقع «دى تسايت»، الألمانى، فكتب فى 2 يوليو أن مدارس الولاية واصلت بعد تعليق التعاون مع «ديتيب» تقديم دروس «التربية الإسلامية»، لكن دون التزام صريح بالإيمان بالدين، كما هو الحال بالنسبة للكاثوليكية أو البروتستانتية. وأكدت وزارة التعليم والشؤون الثقافية فى هيسن أن تدريس «التربية الإسلامية» يجب أن يبقى مسؤولية للدولة وحدها، باستهداف التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن الذين يرغبون فى معرفة المزيد عن الإسلام بغض النظر عن طوائفهم الدينية.

وأكد مسؤولو ولاية بافاريا أن هذه الخطوة تعتبر تطورا يُمكن الإسلام أخيرًا من اكتساب مكانة دائمة فى المناهج المدرسية الألمانية. غير أن بعض الجمعيات الإسلامية تنظر إلى هذا المشروع بشكل نقدى، على غرار أيكان عنان، المتحدث باسم «المجلس التنسيقى للطوائف الإسلامية فى بافاريا»، الذى اعتبر ذلك «خدعة». واستطرد موضحاً أنه حان الوقت الآن «لإدخال تعليم دينى إسلامى منتظم». ما يتم النظر فيه الآن ليس فى مصلحة المسلمين فى بافاريا. التحفظ الرئيسى الذى يراه أيكان عنان يكمن فى كون الدولة أعطت لنفسها حق تحديد محتوى التعليم الدينى الإسلامى، عكس ما يحدث بالنسبة للتعليم الدينى البروتستانتى أو الكاثوليكى، حيث تقرر الكنائس المحتوى بنفسها. وبالتالى، فإن هناك عدم مساواة- على حد تعبيره.

ويرى أستاذ «التربية الدينية الإسلامية» هارى هارون بير، الذى له تجربة طويلة فى تكوين أساتذة التعليم الإسلامى فى مدينة إرلانجن، أن طريقة بلورة مادة «التربية الإسلامية» لا تتوافق مع الدستور الألمانى. وهو يشير بذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة 7 من الدستور التى تنص على ضرورة توافق مناهج التعليم الدينى مع مبادئ الطوائف الدينية التى ينتمى إليها. وبالتالى، فإن الدولة ملزمة بتقديم تعليم دينى إسلامى «يتوافق مع مبادئ الدين الإسلامى والهويات الإسلامية».

بدورها ترى جابرييلا تريبيل، المتحدثة باسم السياسة الدينية لحزب الخضر فى برلمان بافاريا، أن القانون الجديد يمنع على المدى الطويل إدماج التعليم الدينى العقائدى فى المناهج المدرسية. فالمادة الجديدة «مجرد درس أخلاقى بتوجيه إسلامى». ووفقًا لحزب الخضر، يجب على حكومة الولاية أن تقدم «تعليمًا دينيًا حقيقيًا» للأطفال والشباب المسلمين فى بافاريا. غير أن وزارة الثقافة البافارية ترى أنه، عكس ما هو عليه الوضع بالنسبة للكنائس، لا يوجد مخاطب أو هيئة واحد تمثل المسلمين. وبالتالى هذا هو السبب فى تقديم اختيار كبديل لدروس الأخلاق حسب وزير الثقافة بيازولو.

المدرس إرنست- جونتر كراوزه الذى رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الدستورية البافارية، انتقد فى بيان صحفى نشره قبل أسابيع، مثل قرار برلمان الولاية، معتبراً أن القانون الجديد يخلط بطريقة غير شفافة بين تدريس «علم الإسلام» بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه وبين تدريس «التربية الإسلامية» فى إطار موجه دينيا.