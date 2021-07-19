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مسؤولون: تركيا تعتقل نحو 1500 مهاجر قرب الحدود مع إيران

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مسؤولون: تركيا تعتقل نحو 1500 مهاجر قرب الحدود مع إيران مسؤولون: تركيا تعتقل نحو 1500 مهاجر قرب الحدود مع إيران

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قال مسؤولون إن قوات الأمن التركية اعتقلت نحو 1500 مهاجر غير شرعي في الأسبوع الماضي معظمهم من الأفغان قرب الحدود الجنوبية الشرقية مع إيران، وذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون ووزارة الداخلية إن 1456 مهاجرا اعتُقلوا منذ العاشر من يوليو تموز قرب مونت أريك في إقليم فان الشرقي إلى جانب 11 من مهربي البشر الذين جاءوا بهم إلى تركيا.

وتنامت المخاوف من تدفق جديد محتمل للاجئين من أفغانستان إلى تركيا عبر إيران في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد العنف بين الأفغانية وحركة طالبان بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة أعدادا كبيرة من المهاجرين في المنطقة الحدودية لكن الحكومة التركية تقول إنها لم ترصد زيادة بعد في الأعداد.

وتفيد تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد منذ يناير كانون الثاني ليصل إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 3.5 مليون.

وبحث وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران التعاون في مجالات الأمن والطاقة والمهاجرين الشهر الماضي لكن مصادر دبلوماسية تركية قالت إنه ليس هناك آلية محددة بين أنقرة وطهران لمعالجة مسألة الهجرة من أفغانستان.

وتستضيف تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من سوريا وهي أكبر دولة مستضيفة للاجئين على مستوى العالم.

المصرى اليوم

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