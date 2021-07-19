أخبار عاجلة

طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة -
لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق -
أول رد فعل من الإسماعيلي على إيقاف عبد الرحمن مجدي وتحويله للتحقيق -
4.3 مليار دولار عجز الميزان التجاري التركي خلال يوليو الماضي -
رئيس غرفة الصناعات الغذائية : سلامة الغذاء أساس زيادة التنافسية ونمو الصادرات -
«العالم سيشهد مزيدًا من الألم في المستقبل».. «فاوتشي» يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا -
وزير الاتصالات : توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة الفتوى والافتاء -
«عاوزة حق بابا».. ابنة ضحية «معركة المرج» تطالب بضبط قتلة والدها -
رئيس «أوليمبياد طوكيو» ينفى المسؤولية عن زيادة إصابات كورونا -
«أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس

Print
بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عما يميز من وجهة نظره أنشطة القراصنة الإلكترونيين في الصين عن أنشطة نظرائهم الروس.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب تحديد الفرق الرئيسي بين الهاكرز الصينيين والروس: «من وجهة نظري، ولن أتلقى تقريرا مفصلا من استخباراتنا سوى صباح يوم الغد، فإن الصينية ربما تساعدهم- على خلاف الحكومة الروسية التي لا تفعل ذلك بنفسها لكنها تقدم الحماية لمن يفعل ذلك».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد.

وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي تتهم السلطات الصينية بالتعاون مع قراصنة إلكترونيين مأجورين، متوعدة بالرد على تصرفات بكين «غير المسؤولة».

ونفت الصين مرارا الاتهامات بالوقوف وراء أعمال قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية، داعية المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود في مواجهة أنشطة الولايات المتحدة التي تهدد الأمن السيبراني في العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة