5 أسباب أدت إلى انهيار حلم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

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كريستيانو رونالدو هو أحد أكبر الأسماء في عالم كرة القدم. يمكن القول إن رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين الذين تطأ أقدامهم ملاعب كرة قدم عبر التاريخ، ويفتخر صاروخ ماديرا بسيرة ذاتية غير عادية حقًا.

وقع رونالدو مع العملاق الإيطالي يوفنتوس في عام 2018 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني وحطم العديد من الأرقام القياسية مع السيدة العجوز. اشتهر رونالدو ببراعته في التهديف، حيث لعب في إيطاليا، وفي المواسم الثلاثة التي قضاها مع فريق تورينو، كان بالتأكيد مثيرًا للإعجاب.

ومع ذلك، على الرغم من سجلاته وإنجازاته المتعددة، هناك تصور بأن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس كان فاشلاً. يمكن أن يكون رونالدو أسوأ عدو له. يبدو أنه وضع المعايير عالياً للغاية مع مآثره المذهلة في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب أدت إلى فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس..

5- يميل رونالدو إلى إبطاء إيقاع يوفنتوس الطبيعي:

لا يمكن وصف قدرة كريستيانو رونالدو على تسجيل الأهداف إلا بأنها استثنائية. يعد رونالدو أحد أكثر المهاجمين موهبة في التاريخ، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ يوفنتوس الذي سجل في عشر مباريات متتالية.

في حين أنه لا يوجد شك في قدرته على تسجيل الأهداف، فمن المفهوم الشائع أن رونالدو يبطئ وتيرة اللعب الطبيعية ليوفنتوس. اشتهر يوفنتوس بسلاسة كرة القدم ولعبهم المتشابك، لكن يبدو الآن أن رونالدو أصبح منفذهم الرئيسي لتسجيل الأهداف.

نتيجة لذلك، غالبًا ما تذهب الكرة إلى رونالدو حتى لو كان لاعب آخر في وضع تسجيل أفضل. كريستيانو رونالدو لا يزال هدافًا رائعًا. ولكن يجب أن يقال إن نسبة تحويل تسديداته أقل من المتوسط.

يسدد رونالدو في المتوسط 5.1 تسديدات في المباراة الواحدة في الدوري الإيطالي بينما سجل 0.93 فقط، مما يعني أن نسبة التحويل 18٪. في حين أن إخراج تسديداته كبير بما يكفي للحصول على أرقام ممتازة، إلا أنه يعيق اللعب الجماعي لفريقه.

4- فشل رونالدو في مساعدة يوفنتوس على الاحتفاظ بلقب الكالتشيو:

فاز يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لمدة تسعة مواسم متتالية، وذلك في الفترة ما بين 2010-11 و2019-20. على الرغم من أن كريستيانو رونالدو كان جزءًا من آخر انتصارين للبيانكونيري في هذه الفترة، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق على الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

تم تعيين أندريا بيرلو مدربًا ليوفنتوس في يوليو 2020. بعد فوزهم التاسع على التوالي في الدوري، بدأ من المُرجح جدًا أن السيدة العجوز ستحتفظ بقبضتها على دوري الدرجة الأولى الإيطالي. على الرغم من قلة خبرته الإدارية، يمكن القول أن بيرلو لا يزال لديه فريق للفوز بالسكوديتو.

بدأ بيرلو بداية ممتازة في فترته، وأصبح ثالث مدرب في تاريخ يوفنتوس يفوز بأول مباراة خارج أرضه. أثبت اعتماده المُفرط على كريستيانو رونالدو أنه مشكلة، لأنه اختار الثقة في قدرته على تسجيل الأهداف على إعطاء الأولوية لكرة القدم القائمة على الفريق.

على الرغم من عدم فوزه بلقب الهداف في أول موسمين له في إيطاليا، حقق كريستيانو رونالدو المركز الأول في موسم 2020-21، بعدما استطاع تسجيل 29 هدفًا، لكن يوفنتوس فشل في الدفاع عن لقب الكالتشيو.

تم توقيع رونالدو في الغالب لمساعدة يوفنتوس في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث كان من المسلم به تقريبًا أنهم لن يتعثروا في البطولة المحلية. ومع ذلك، في الموسم الماضي، لم يفشلوا في التحدي في أوروبا فحسب، بل فشلوا أيضًا في الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

3- رواتب كريستيانو الباهظة:

كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين أجراً في العالم، وهو مدرج بانتظام في قائمة فوربس للرياضيين الأكثر ربحًا.

يقال إنه يكسب حوالي 500000 جنيه إسترليني في الأسبوع و28 مليون جنيه إسترليني سنويًا. رونالدو، اللاعب الأعلى أجرًا بشكل مُريح في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

على الرغم من ورود تقارير عن خفض راتبه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد -19 الذي عصف بالنادي من الناحية المالية، لا يزال رونالدو يكسب ما يقرب من 19 مليون جنيه إسترليني أكثر من ماتيس دي ليخت، ثاني أعلى رواتب ليوفنتوس.

لتقدير تأثير هذا الرقم بشكل أكبر، تم الإبلاغ عن أن رونالدو مسؤول بمفرده عن حوالي 11 ٪ من فاتورة رواتب يوفنتوس، ويكسب ما لا يقل عن ثلاث مرات أكثر من أي لاعب آخر.

بينما يمكن القول إن كريستيانو رونالدو يستحق كل يورو يحصل عليه، تظل الحقيقة أن يوفنتوس لديه العديد من المجالات الأخرى المثيرة للقلق. خط وسطهم يفتقر إلى لاعب من الطراز العالمي.

2- فشل رونالدو في الفوز بجائزة الكرة الذهبية مع يوفنتوس:

لا يزال كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في العالم، برصيده المُذهل من خمس جوائز الكرة الذهبية يشهد على ذلك.

حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2008 خلال فترة وجوده مع مانشستر يونايتد. ثم واصل تكرار هذا العمل الفذ أربع مرات أخرى خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، وفاز رونالدو بأربع جوائز الكرة الذهبية خلال فترة وجوده مع لوس بلانكوس.

بعد فوزه بجائزته الأخيرة في عام 2017، كان من المتوقع أن يتحدى رونالدو أفضل لاعب في العالم على الجائزة المرموقة بعد وصوله إلى يوفنتوس. ومع ذلك، فقد فشل في القيام بذلك حتى الآن.

بعد فوزه الأخير بجائزة الكرة الذهبية قبل ثلاث سنوات، احتل رونالدو المركزين الثاني والثالث في سباق الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية، هذا العام أيضًا، يبدو من غير المرجح بشكل متزايد أن يفوز كريستيانو رونالدو بالجائزة المرموقة متقدماً على روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021.

1- فشل رونالدو في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس:

ليس سراً أن رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في دوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه المُذهل بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في سيرته الذاتية، حقق رونالدو أعلى انتصارات مشتركة في الكأس القارية في العصر الحديث، جنبًا إلى جنب مع باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا. يحمل رونالدو أيضًا الرقم القياسي لأغلب الأهداف المسجلة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

علاوة على ذلك، يحمل رونالدو أيضًا العديد من الأرقام القياسية الأخرى في المسابقة وبالتالي تأتي مفاجأة كبيرة أن رونالدو لم يفز بدوري أبطال أوروبا منذ ثلاث سنوات حتى الآن.

منذ انضمامه إلى يوفنتوس في 2018، فشل رونالدو في تجاوز دور الثمانية في المسابقة. كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، فقد تم إقصاء يوفنتوس من أدوار مُبكرة في البطولة، أمام مُنافسين يُعتبر أقل من إمكانيات البيانكونيري.

تم إقصاء السيدة العجوز من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس وليون وبورتو في السنوات الثلاث الماضية. على الرغم من السجل الفردي الرائع، لم يتمكن رونالدو من تكرار نجاحه في المنافسة مع بياكونيري.

بعد إخفاقات في المواسم الثلاثة الماضية، يبقى أن نرى ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يمكنه إلهام يوفنتوس للفوز باللقب في الموسم المقبل