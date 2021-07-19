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رسميًا.. ميلان يتعاقد مع نجم ريال مدريد

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رسميًا.. ميلان يتعاقد مع نجم ريال مدريد رسميًا.. ميلان يتعاقد مع نجم ريال مدريد

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، رسميًا عن تمديد إعارة الإسباني براهيم دياز، من ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد نادي ميلان أنه تمكن من تمديد إعارة براهيم دياز، لمدة موسمين حتى نهاية شهر يونيو لعام 2023 على أن يرتدي القميص رقم 10.

ولعب براهيم دياز الموسم الماضي معارًا لميلان، حيث سجل 9 أهداف في 37 مباراة وقادهم لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

يذكر أن ميلان قد أعلن عن تعاقده مع الفرنسي أولفييه جيرو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسمين، بالاضافة إلى اللاعب المالي بكاري تراوري وريكاردو مونتوليفو وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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